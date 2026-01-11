AFAD’ın 6’ncı 'İyilik Gemisi' Sudan’a doğru yola çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 6’ncı İyilik Gemisi, Mersin Limanı’ndan Sudan’ın Port Sudan şehrine doğru hareket etti.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geminin uğurlama törenine AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, Katar’ın Ankara Büyükelçi Vekili, Katar Kalkınma Fonu temsilcileri ile ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

2 BİN 600 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞINIYOR

AFAD Başkanlığı, Katar Kalkınma Fonu, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle, 23 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hazırlanan gemide; gıda, giyim, barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 2 bin 600 ton insani yardım bulunduğu belirtildi.

SUDAN'A YÖNELK YARDIMLAR

Açıklamada, AFAD koordinasyonunda 2024 yılında Sudan’a iki ayrı gemiyle toplam 5 bin 270 ton insani yardım malzemesinin ulaştırıldığı hatırlatıldı.

Ayrıca, Sudan’da yaşanan acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025 Aralık ayında 30 bin çadırın üç ayrı gemiyle dost ve kardeş Sudan halkına gönderildiği ifade edildi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDA"

AFAD paylaşımında, dünya genelinde doğa ve insan kaynaklı afetler nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan nüfusun her geçen gün arttığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: