Erzincan’da çiftçilere kar ve tipi uyarısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren (01.00-03.00) kuzey kesimlerden başlayarak Erzincan genelinde kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

BÖLGESEL YAĞIŞ VE TİPİ UYARISI

Yağışların genel olarak hafif seyredeceği, ancak Refahiye-Erzincan arası ile İliç-Kemah hattı ve Ahmediye Geçidi ile kuzey kesimlerde zaman zaman orta kuvvette görülebileceği aktarıldı. Kuzeyden esecek rüzgarla birlikte yağışların yer yer tipi şeklinde etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskine dikkat çekilerek üreticilerin gerekli tedbirleri almaları istendi.

ÇİFTÇİLER İÇİN KRİTİK UYARILAR

Çiftçilere yönelik uyarılarda, traktör ve tarım ekipmanlarının açık alanda bırakılmaması, hayvan barınaklarının çatı ve kapı kontrollerinin yapılması, sulama sistemlerinde don riskine karşı önlem alınması ve seralarda ısı kontrolünün sağlanması gerektiği bildirildi.

Özellikle Sakaltutan Geçidi ve Ahmediye Geçidi güzergahında ulaşımda dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.