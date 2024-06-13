Afyonkarahisar'da kaçak dişçiye operasyon düzenlendi Evini kaçak diş polikliniğine çevirerek tedavi yapan ve diş takan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı.

İHA

Afyonkarahisar'da aldığı bir ihbarı değerlendiren Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İplik mahallesinde H.A. isimli şahsın evine baskın düzenledi.

Ekipler baskın yapılan adreste, şahsın ikametini diş polikliniğine çevirdiği, burada belgesiz olarak diş tedavileri yaptığını tespit etti.

Evini polikliniğe çevirdi

Aramalarda, diş tedavisinde kullanılan birçok tıbbi cihaz, ilaçlar ve malzemeler ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)