Afyonkarahisar'da otomobil, bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında, E.Ç. (31) idaresindeki 26 AFN 762 plakalı otomobil, Akören beldesi yakınlarındaki kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
FECİ KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, M.E. (56) yaşamını yitirdi, sürücü ile beraberindeki A.Ç. (63), G.E. (61) ile S.E. (47) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazan'ın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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