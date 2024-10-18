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Afyonkarahisar'da otomobil, bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil, bariyere ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyere ok gibi saplanan otomobilde bir kişi öldü 3 kişi de yaralandı.