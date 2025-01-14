Afyonkarahisar'da tırın çarptığı motosiklet metrelerce savruldu: 2 yaralı

İHA

Afyonkarahisar'da kent merkezinde Susuz Kavşağı yakınlarında, R.A. isimli şahıs plakası bulunmayan motosiklet ile yolun karşısına geçmek istedi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre yolu kontrol eden R.A.'nın kullandığı motosiklete bu sırada yoldan geçen E.H.'nin kullandığı 34 GRV 786 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle R.A. ve Y.A., metrelerce ileri savrularak yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.