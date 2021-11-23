Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tırın kontrolden çıkması sonucu dorsesi devrildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, çalışmalarını yürütürken, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

Afyonkarahisar-Konya karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

Özcan Türkmen yönetimindeki 42 CFF 59 plakalı tır, kontrolden çıkarak dorsesi devrildi. Dorsedeki tonlarca küspe yola döküldü.

3 ŞERİT KAPATILDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için Afyonkarahisar-Konya karayolunun 3 şeritli bölümünü trafiğe kapattı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Tır'ın dorsesi devrildiği sırada yolda başka aracın olmaması olası faciayı önledi.

Afyonkarahisar'da tırın dorsesi devrildi VİDEO

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Özcan Türkmen’in, yapılan kontrolde 0.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol aldığını kabul etmeyen sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, ekipler karayolunun ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı.

Kazanın ardından yola saçılan küspenin kaldırılması için temizlik ekipleri çalışma başlattı.