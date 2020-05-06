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Ağaçköy sakinleri adeta Venedik'te yaşıyor

Ağaçköy sakinleri adeta Venedik'te yaşıyor

Çanakkale’de evlerin altından su akan köy Venedik’i andırırken, hem bulaşık yıkanıyor hem de sulama da kullanılıyor.