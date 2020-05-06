- En Son Haber
- İç Haber
- Ağaçköy sakinleri adeta Venedik'te yaşıyor
Ağaçköy sakinleri adeta Venedik'te yaşıyor
Çanakkale’de evlerin altından su akan köy Venedik’i andırırken, hem bulaşık yıkanıyor hem de sulama da kullanılıyor.
- İHA
- 06.05.2020 - 10:52
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy’de evlerin altından geçen kanallardan su akıyor.
Köylüler evlerinde su sesiyle yaşıyor.
Köylüler su ihtiyacı için evlerinden dışarı çıkmadan, kanaldan karşılıyor.
SULAMA BULAŞIK YIKANIYOR
Köylüler evlerinin altından geçen kanalda bulaşıklarını yıkarken, sulama ihtiyaçlarını da yine aynı kanaldan sağlanıyor.
YAZ SICAKLARINDAN ETKİLENMİYORLAR
Evlerinin altından geçen su sayesinde köy sakinleri, yaz sıcaklarından pek etkilenmiyor. Çünkü akan su, binaları serin tutuyor.
VENEDİK KÖYÜ
Ağaçköy, Venedik köyü olarak biliniyor. Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köy sakinleri, “Biz çok memnunuz. Köydeki çok sayıda evin altından su geçiyor.” diyor.