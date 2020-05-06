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    Ağaçköy sakinleri adeta Venedik'te yaşıyor

    Çanakkale’de evlerin altından su akan köy Venedik’i andırırken, hem bulaşık yıkanıyor hem de sulama da kullanılıyor.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 10:52
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    Ağaçköy sakinleri adeta Venedik'te yaşıyor

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy’de evlerin altından geçen kanallardan su akıyor.

    Köylüler evlerinde su sesiyle yaşıyor.

    Köylüler su ihtiyacı için evlerinden dışarı çıkmadan, kanaldan karşılıyor.

    SULAMA BULAŞIK YIKANIYOR

    Köylüler evlerinin altından geçen kanalda bulaşıklarını yıkarken, sulama ihtiyaçlarını da yine aynı kanaldan sağlanıyor.

    YAZ SICAKLARINDAN ETKİLENMİYORLAR

    Evlerinin altından geçen su sayesinde köy sakinleri, yaz sıcaklarından pek etkilenmiyor. Çünkü akan su, binaları serin tutuyor.

    VENEDİK KÖYÜ

    Ağaçköy, Venedik köyü olarak biliniyor. Evlerinin altından geçen sudan faydalandıklarını ifade eden köy sakinleri, “Biz çok memnunuz. Köydeki çok sayıda evin altından su geçiyor.” diyor.

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