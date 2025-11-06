Ağrı'da 2 kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, S. K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

YARALI KADINLARDAN 1'İ KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğer yaralı kadının durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.