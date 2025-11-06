Abone ol: Google News

Ağrı'da 2 kadına otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 03:53
  • Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı.
  • Kazada 1 kadın hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, S. K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

YARALI KADINLARDAN 1'İ KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan kadınlardan biri hayatını kaybetti, diğer yaralı kadının durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

