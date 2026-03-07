İstanbul'da bir yatta çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Şile'de Çavuş Mahallesi Liman Sokak'taki limanda demirli halde bulunan özel bir yatta henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

BİR SAATLİK MÜCADELE: ALEVLER YATIN TAMAMINI SARDI

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek yatın tamamını saran yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, yatın yanında bulunan bir balıkçı teknesi hasar gördü.

YAT BATTI

Büyük bir kısmı tamamen yanan yat bir süre sonra battı.