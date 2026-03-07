Kayseri'de yarış yapan sürücülere 176 bin lira ceza kesildi

Kayseri’nin Felahiye ilçesi İsabey Mahallesi'nde M.E.S. (26) ile İ.T. (18), otomobilleriyle yarış yaptı.

Şahısların bu anları sosyal medyada paylaşmaları üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

176 BİN LİRA CEZA

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şahıslara trafiğin ilgili maddelerinden 176 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobiller ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

M.E.S. ve İ.T. hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.