Ağrı'da ambulans helikopter, 10 günlük bebek için havalandı

İHA

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata gözlerini henüz 10 gün önce açan A.K. isimli bebek, nekrotizan enterokolit (NEC) tanısıyla zorlu bir tedavi sürecine adım attı. Durumunun ciddiyet kazanması üzerine, ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Van’daki özel bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

HAVA AMBULANS, BEBEĞİ VAN'A ULAŞTIRDI

Minik A.K.’nin sağlık yolculuğu, Sağlık Bakanlığı’na ait helikopter ambulansla başladı. Hızla organize edilen hava ambulans, bebeği Ağrı’dan alarak Van Ferit Melen Havalimanı’na ulaştırdı. Burada önceden hazır bekleyen kara ambulans, bebeği vakit kaybetmeden hastaneye nakletti.

Özel hastanede tedavi altına alınan A.K.’nin durumunun yakından takip edildiği belirtildi. Sağlık çalışanlarının zamanla yarıştığı bu hassas süreçte, ekiplerin koordinasyonu ve hızlı müdahalesi dikkat çekti.