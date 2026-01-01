Ağrı'da ekipler 72 yaşındaki hasta için seferber oldu Patnos ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki yaşlı adamın ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kapanan yol ve zorlu kış şartlarına rağmen hastaya ulaştı.

Göster Hızlı Özet Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ercan Bakır, yüksek ateş nedeniyle 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Kapanan köy yolunu hızlıca açan ekipler, sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Ercan Bakır, ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye sevk edildi ve durumu izleniyor. Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Bozoğlak Köyü'nde ikamet eden 72 yaşındaki Ercan Bakır, yüksek ateş şikâyeti üzerine 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İhbarın ardından Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçerek kapalı olan köy yolunu kısa sürede ulaşıma açtı. İLK MÜDAHELE OLAY YERİNDE YAPILDI Yolun açılmasıyla birlikte 112 Acil Servis ekipleri Bozova Köyü'ne ulaşarak Ercan Bakır'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde Ercan Bakır, ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. EKİPLER 7/14 GÖREV BAŞINDA Hastanın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Yetkililer, kış şartlarına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, acil durumlarda 112 Acil Servis'e zaman kaybetmeden bilgi verilmesi çağrısında bulundu. İç Haber Haberleri

