Karadeniz'den geldi, İstanbul'a giriş yaptı: Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane..

2026'nın ilk günü, soğuk geçiyor.

Öyle ki, kar yağışı da başladı.

Buz kestiren hava, Megakent'ten giriş yaptı.

Meteoroloji verilerine göre yurdu etkisi altına alan bu soğuk hava Ocak ayının ortalarına kadar İstanbul'da etkili olacak.

Karadeniz'den gele yağış kütleleri, Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane ilçelerinde saat 13.00 ila 16.45 arasında ani ve yoğun kara neden olacak.

ANİ VE YOĞUN

Hava Forum tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde oldu:

"İstanbul'da saat 13.00 ila 16.45 arası Karadeniz'den şu an yolda olan yağış kütlelerinin özellikle Beykoz, Sarıyer, Şile, Ümraniye, Çekmeköy, Üsküdar, Beşiktaş, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane çevrelerinde ani ve yoğun kara neden olması tahmin ediliyor. Yağışın vurduğu yerlerde sıcaklık ilave 2 derece daha düşecek, aniden beyazlama yaşanacak. Kütleyi takip ediyoruz."