ŞOK’a ısıtıcı çeşitleri geliyor: Soba, dikey ısıtıcı, radyatör…

Yeni yılın ilk hafta sonuna özel kampanyasını duyuran ŞOK, 3 Ocak 2026 Cumartesi itibarıyla raflarda yer alacak aktüel ürünleri açıkladı.

Yayınlanan katalogda, özellikle elektronik ve ev tekstili ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor.

Bu haftanın öne çıkan ürünü, Fakir Kişisel Filtre Kahve Makinesi oldu. ŞOK 3 Ocak 2026 aktüel kataloğunda söz konusu ürün 1.499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Katalogda bunun yanı sıra Altus Cam Kettle, Sinbo Tost Makinesi, çift kişilik çift taraflı yorgan ve Dinarsu Wellsoft TV battaniyesi gibi ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün bulunuyor.

Soğuk kış günleri için hazırlanan kampanyada, ısıtıcı çeşitlerinin de hafta sonu itibarıyla ŞOK mağazalarında satışa çıkacağı belirtildi.

İşte ŞOK 3 Ocak aktüel katalog: