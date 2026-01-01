Abone ol: Google News

İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı

İstanbul genelinde dün geceden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı ve çevresinde de görülmeye başladı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 01.01.2026 12:45
  • İstanbul'da kar yağışı havalimanı ve çevresinde etkili oldu.
  • Kar yağışı, hava trafiğini olumsuz etkilemedi.
  • Pistlerin bazı bölümleri beyaza büründü.

İstanbul'da kar aralıklarla kendini göstermeye devam ediyor. 

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar, bugün de bazı noktalarda görüldü. 

HAVALİMANINDA KAR 

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı havalimanı ve çevresinde etkili oldu.

Pistin bazı bölümleri yer yer beyaza bürünürken, kar yağışının hava trafiğini olumsuz etkilemediği öğrenildi.

