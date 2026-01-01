İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı

- İstanbul'da kar yağışı havalimanı ve çevresinde etkili oldu.
- Kar yağışı, hava trafiğini olumsuz etkilemedi.
- Pistlerin bazı bölümleri beyaza büründü.
İstanbul'da kar aralıklarla kendini göstermeye devam ediyor.
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar, bugün de bazı noktalarda görüldü.
HAVALİMANINDA KAR
Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı havalimanı ve çevresinde etkili oldu.
Pistin bazı bölümleri yer yer beyaza bürünürken, kar yağışının hava trafiğini olumsuz etkilemediği öğrenildi.