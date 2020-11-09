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    Ağrı'da karantinayı ihlal eden 3 kişiye ceza kesildi

    Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye para cezası kesildi.
    • İHA
    • 09.11.2020 - 01:16
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    Ağrı'da karantinayı ihlal eden 3 kişiye ceza kesildi

    Ağrı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirde denetimler devam ediyor.

    Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 224 personelin katılımıyla 364 iş yerinde koronavirüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

    9 BİN 450 TL PARA CEZASI KESİLDİ

    Emniyet ve jandarma ekipleri de 139 ticari taksi ile 214 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulundu.

    Pozitif ve temaslı kişilere yönelik 315 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

    Ağrı da karantinayı ihlal eden 3 kişiye ceza kesildi #1

    Ağrı da karantinayı ihlal eden 3 kişiye ceza kesildi #2

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