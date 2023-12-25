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Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 ölü, 2 kayıp

Ağrı’da kepçe uçurumdan düştü: 1 ölü, 2 kayıp Ağrı’da, İl Özel İdaresi’ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, kayıp olan iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.