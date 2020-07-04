Ağrı'da öğrenciler köy okulunda parkur kurdu

Tutak ilçesin'de bulunan ortaokulu öğrencileri, spor lisesi sınavlarına hazırlanmak için köyde kendi imkanlarıyla parkur hazırladı.

Bintosun köyünde bulunan Bintosun Ortaokulu öğrencileri, spor lisesi sınavlarına hazırlanmak amacıyla köyde parkur hazırladı.

Hazırladıkları parkurlarda zamanla yarışan öğrenciler, azmin gücünü gösterdi.

"DOĞUDAN VE KÖYLERİNDEN UMUDUNUZU ASLA KESMEYİN"

Bintosun Ortaokulu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda öğrencilerin azmine dikkat çekilirken, “Köyde kendi şartlarıyla Spor Lisesi sınavlarını kazanabilmek adına parkur hazırlamış öğrencilerimiz.

Belki parkur mükemmel değil ama içindeki azim ve istek harika. Doğudan ve köylerinden umudunuzu asla kesmeyin” ifadelerine yer verildi.

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