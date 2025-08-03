Ağustos’ta geri dönüyor… Tarih verildi: 81 il kavrulacak

Meteoroloji uzmanları, Türkiye’yi Ağustos ayının ikinci yarısında etkisi altına alması beklenen Eyyam-ı Batur sıcakları için uyarı yayımladı.
Yaz mevsiminin bitmesine kısa süre kala, sıcaklıklar yeniden tırmanışa geçebilir.
Vatandaşlar, önümüzdeki günlerde ani sıcaklık artışlarına karşı tedbirli olmaya çağrılıyor.
YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Eyyam-ı Bahurcular Ağustos'un ikinci yarısını beklesin... Gelirse Eyyam-ı Bahur Ağustos'un ikinci yarısı gelir... Ağustos ilk yarısı genel olarak normal bir yaz geçireceğiz gibi duruyor…”