AJet yeni kampanyasını duyurdu: Biletler %30 indirimli satılacak

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt içi seferlerinde yolculara avantajlı fırsatlar sunan yeni bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, belirlenen tarih aralığında belirli günler yapılacak uçuşlar için biletler yüzde 30 indirimli olacak.

İndirimli biletler, 26 Ağustos 2025 saat 10:00’dan, 28 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

Kampanyadan faydalanan yolcular, biletlerini 16 Eylül 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasında, haftanın salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak tüm yurt içi uçuşlarda kullanabilecek.

41 NOKTAYA UÇUŞ VE GENİŞ SEYAHAT DÖNEMİ

AJet, Türkiye genelinde 41 farklı noktaya sefer düzenliyor. Bu kampanya sayesinde yolcular, sonbahardan ilkbahara kadar geniş bir zaman diliminde planladıkları seyahatleri daha uygun fiyatlarla gerçekleştirebilecek.