ŞOK’a Arzum, Philips, Fakir ürünleri geliyor: İşte fiyatları

ŞOK Marketler, 21 Ocak Çarşamba günü itibarıyla satışa sunacağı aktüel ürünleri kamuoyuyla paylaştı.

Yeni katalogta, evini yenilemek ya da ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyen tüketicilere yönelik geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

Aktüel raflarda bu hafta özellikle beyaz eşya ve küçük ev aletleri öne çıkıyor.

Ücretsiz kurulum avantajıyla satışa sunulacak 3’lü ankastre set yok satacak.

Tost makinesi, seramik tabanlı ütü, 2’si 1 arada dikey süpürge, Türk kahvesi makinesi ve standlı blender gibi ürünler de uygun fiyat seçenekleriyle tüketiciyle buluşacak.

Seyahat hazırlığı yapanlar için ise farklı boyutlarda valiz seçenekleri raflarda yerini alacak.

ŞOK’un 21 Ocak aktüel ürünleri, sınırlı stoklarla tüm ŞOK mağazalarında satışa sunulacak.

İşte 21 Ocak aktüel katalog: