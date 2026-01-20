Kar yağdı, barajlar nefes aldı! 20 Ocak İSKİ baraj doluluk oranları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da son günlerde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı ve yağmur, kent genelinde kış havasını hissettirdi.

İstanbulluların gözleri bir kez daha barajlara çevrildi.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, sahil hattında yerini karla karışık yağmura bırakırken, bu yağışların İstanbul’un su kaynaklarına nasıl yansıdığı merak konusu oldu.

Peki, 20 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranı kaç oldu?

20 OCAK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin güncel tablo netleşti. İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25,07 olarak ölçüldü.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:

Ömerli barajı: %33,51

Darlık barajı: %40,07

Elmalı barajı: %71,48

Terkos barajı: % 16,91

Alibey barajı: % 19,21

Büyükçekmece barajı: % 18,14

Sazlıdere barajı: %15,19

Istrancalar: %32,35