Şarj edin! 20 Ocak 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi: 9 saat sürecek...

İstanbul’da 9 saate kadar sürecek elektrik kesintileri yaşanacak.

Enerji altyapısını güçlendirmek ve dağıtım hatlarını modernize etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bugün kentin pek çok noktasında zorunlu elektrik kesilecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 20 Ocak Salı gününe ait güncel çalışma takvimini kamuoyuyla paylaştı.

9 SAATLİK KESİNTİ

Program dahilinde megakentin hem yoğun nüfuslu merkez ilçelerinde hem de çevre bölgelerinde enerji akışı geçici olarak durdurulacak.

Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Beylikdüzü, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi bulunuyor.

Elektriğin hanelere tekrar verilme süresinin bazı mahallelerde dokuz saate kadar uzayabileceği öngörülüyor.

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA