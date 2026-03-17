AJet’ten yurt dışı indirimli bilet kampanyası: İşte geçerli olduğu tarihler ve hatlar

AJet, yurt dışı seyahat planı yapanlar için kapsamlı bir kampanya başlattı.

Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Balkanlar’dan Türk Cumhuriyetleri’ne uzanan toplam 47 destinasyonu kapsayan yüzde 25 indirim fırsatıyla, ilkbahar döneminde avantajlı bilet seçenekleri sunuluyor.

Kampanya kapsamında indirimli biletler, 17 Mart 2026 saat 11.00’den 18 Mart 2026 saat 23.59’a kadar yalnızca AJet’in mobil uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

BAGAJ KAMPANYASI DA DAHİL

14 Nisan – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak kampanyada, yolcular ek hizmetlerde de indirimden yararlanabilecek.

Seçili hatlarda kabin bagajı 5 Euro’ya sunulurken, ‘Basic’ bilet tercih eden yolcular için 10 kilogramlık uçak altı bagajı da yine 5 Euro gibi avantajlı bir ücretle satın alınabilecek.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh.