AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tarrant'a ömür boyu hapsi değerlendirdi

Hapis kararının insanlık adına sevindirici olduğunu belirten Çelik, Yeni Zelanda'nın güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden ırkçı terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da en ağır cezanın herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezası olduğu bilgisini paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"GÜÇLÜ BİR MESAJDIR"

"Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır. Yeni Zelanda; İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm zihniyet ve suçlarla mücadele için hem hukuki olarak hem de siyasi olarak güçlü bir mesaj vermiştir.

İslamofobi, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret kaynaklı tüm ideoloji ve eylemlerle ilkeli bir mücadeleden yanayız. Bu konuda uluslararası iş birliği ve dayanışmayı destekliyoruz.

"NEFRET İDEOLOJİLERİYLE GÜÇLÜ MÜCADELEDEN YANAYIZ"

Cumhurbaşkanımız başta BM olmak üzere tüm zeminlerde bu mücadele için Türkiye'nin en güçlü ve kararlı destekçi olduğunu söylemiştir. İnsanlığı hedef alan ırkçılık, İslam düşmanlığı, anti-semitizm, göçmen düşmanlığı ve tüm nefret ideolojileriyle güçlü mücadeleden yanayız."

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