Akademiye girecek öğretmenlerin maaşları belli oldu! İşte, ödenecek tutar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.

Yeni öğretmen yetiştirme modelinin merkezine konumlanan Milli Eğitim Akademisi, hem içerik hem de uygulama bakımından geçmişten oldukça farklı bir yapıyı beraberinde getiriyor.

Akademi modeliyle birlikte, artık sadece KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için yeterli olmayacak; adaylar bu yeni eğitim sürecinden başarıyla geçmek zorunda kalacak. Bu kapsamda MEB, akademide eğitim alacak öğretmen adayları için maaş detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

10 bin aday öğretmen ile başlayacak olan ilk akademi dönemi öncesinde, gözler maaşlara çevrilmişti. Memur maaş katsayısındaki güncellemeyle birlikte, akademiye alınacak öğretmenlerin alacakları maaşlarda netleşti.

AKADEMİDE ALINACAK MAAŞ…

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı da netleşti. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre memur maaş katsayısı %15,57’lik artışla 1,170211 seviyesine yükseldi.

Bu yeni katsayı doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni projesi olan Milli Eğitim Akademisi kapsamında eğitim alacak öğretmen adaylarının maaşı da belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişimde yeni dönemin temel taşı olarak konumlandırdığı Milli Eğitim Akademisi, ilk etapta 10 bin aday öğretmeni bünyesine kabul edecek.

Akademiye katılan öğretmen adayları, eğitim süreci boyunca aylık 27.277 TL maaş alacak. Böylece, adaylar hem maddi olarak desteklenecek hem de öğretmenlik mesleğine daha donanımlı bir şekilde hazırlanacak.

Milli Eğitim Akademisi; sınıf yönetimi, pedagojik formasyon, etkili iletişim, ölçme-değerlendirme teknikleri ve çağdaş öğretim yöntemleri gibi birçok alanda yoğunlaştırılmış bir eğitim sunmayı hedefliyor. Akademiyi başarıyla tamamlayan öğretmenler, Türkiye genelindeki okullarda görev almaya hak kazanacak.