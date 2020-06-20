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    Akar: Fransa'nın iddiası gerçek dışı

    Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki kayıtlara göre iddia tamamen gerçek dışı."
    • AA
    • 20.06.2020 - 16:39
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    Akar: Fransa'nın iddiası gerçek dışı

    Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fransız gemisine taciz iddiası) Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki kayıtlara göre iddia tamamen gerçek dışı.

    Konuya dair hazırlanan, Türkiye’nin haklılığını kanıtlayan belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı.

    Müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek suni gündem yaratmak yerine ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz."


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