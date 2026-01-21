Dünyanın en zorlu yollarından biri buzla kaplandı: Taş Yolu kışa teslim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yaz aylarında macera ve doğa tutkunlarının uğrak noktası olan Kemaliye-Divriği arasındaki Taş Yolu, kış mevsiminde bambaşka bir görünüme büründü. Erzincan’da etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle yolun büyük bölümü buzla kaplanırken, sürüş ve yürüyüş güvenliği daha da zorlaştı.

132 YILLIK EMEKLE KAYALARA OYULDU

Kemaliye’yi İç Anadolu’ya bağlamak amacıyla 1870 yılında yapımına başlanan Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un sarp kayalıklarının yöre halkı tarafından ilkel aletlerle oyulmasıyla inşa edildi. Yaklaşık 132 yıl süren zorlu çalışmaların ardından devlet desteğiyle 2002 yılında tamamlanan yol, zamanla genişletilerek araç geçişine uygun hale getirildi.

UÇURUMLAR, TÜNELLER VE KESKİN VİRAJLAR

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yolu, yer yer 400 ila 500 metreyi bulan dik kayalık yamaçların arasından geçiyor. Yol boyunca bulunan irili ufaklı 38 tünel, keskin virajlar ve uçurumlar, güzergâhı ulaşımdan çok macera turizminin bir parçası haline getiriyor.

"DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLLARI" LİSTESİNDE

Fırat Nehri kıyısında uzanan Taş Yolu, tehlikeli ve zorlu yolları tanıtan “dangerousroads” adlı internet sitesi tarafından “dünyanın en tehlikeli yolları” arasında gösteriliyor. Yolun, Çin’deki dünyaca ünlü Guoliang Tüneli’nden bazı noktalarda daha riskli olduğu belirtiliyor.

BUZ SARKITLARI FOTOĞRAFÇILARI CEZBEDİYOR

İlçe sakinlerinden Şevket Gültekin, soğuk havanın etkisiyle Taş Yolu’nun özellikle tünel içlerinde buz tuttuğunu belirterek, “Tünellerde oluşan buz sarkıtları fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor. Ancak yol, bu haliyle oldukça tehlikeli” dedi.