'Her şeyi devletten beklemeyen' Bayburtlular, köy yollarını imeceyle açtılar

Bayburt genelinde etkili olan kar yağışının ardından Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Yağış sonrası kapanan köy yolları için devlet ekiplerini beklemek istemeyen köy sakinleri, çözümü imece usulünde buldu.

TRAKTÖR VE APARATLA SEFERBERLİK

Erhan Timur ve Şahin Erkovan isimli vatandaşlar, kendilerine ait traktörün arkasına bağladıkları kar küreme aparatıyla köyün ana ve ara yollarında temizlik çalışması başlattı. Saatler süren çalışma sonucunda köy içi ulaşım yeniden sağlanırken vatandaşlar, devletin iş yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"DEVLET HER YERE AYNI ANDA YETİŞEMEZ"

Kendi imkânlarıyla yolları açtıklarını belirten Şahin Erkovan, kış şartlarına dikkat çekerek, “Her şeyi devletten beklemek doğru değil. Kışın devletin her noktaya aynı anda yetişmesi zor. Biz de elimizden geleni yaparak hem yollarımızı açtık hem de devletimizin yükünü hafifletmek istedik. Köyümüz için birlik olduk.” ifadelerini kullandı.

KÜREKLERLE DESTEK, İMECEYLE TEMİZLİK

Traktörle yapılan çalışmalara diğer köy sakinleri de küreklerle destek verdi. Yol kenarlarında biriken kar yığınları imece usulü temizlenirken, kısa sürede köy içindeki ulaşım tamamen normale döndü.

AÇILAN YOLLARIN TADINI ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Yolların kardan arındırılmasının ardından köyde en büyük sevinci çocuklar yaşadı. Kızaklarını alan çocuklar, açılan yollarda ve yokuşlarda kayarak karın keyfini doyasıya çıkardı. Köydeki dayanışma örneği, hem büyüklerden hem de çocuklardan takdir topladı.