İstanbullular için uyarı geldi: İşte iptal edilen vapur seferleri İstanbul’da deniz ulaşımını kullananları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul’da Galata Köprüsü çevresinde alınan tedbirler kapsamında deniz trafiği geçici olarak durduruldu. Bu nedenle köprü etrafından geçen bazı vapur seferleri iptal edildi.

Göster Hızlı Özet İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle Galata Köprüsü çevresindeki deniz trafiği geçici olarak durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı talimatıyla köprü yakınından geçen bazı vapur seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler arasında Eyüpsultan-Üsküdar, Üsküdar-Eyüpsultan ve Kadıköy-Kasımpaşa gibi hatlar bulunuyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul’da bugün sabah saatlerinde düzenlenecek Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle deniz ulaşımında önemli bir düzenlemeye gidiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları AŞ, yaptığı açıklamayla bazı vapur seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu. Duyuruya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı talimatı doğrultusunda, Galata Köprüsü çevresindeki deniz trafiği yarın 04.00 ile 12.00 saatleri arasında kapatılacak. Bu süre boyunca köprü yakınından geçen hatlarda vapur seferleri yapılamayacak. İşte iptal edilen vapur seferleri: 1 OCAK İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ Eyüpsultan-Üsküdar hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.30-11.30 Üsküdar-Eyüpsultan hattında Üsküdar kalkışlı 10.30-11.30 Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Kadıköy kalkışlı 11.00 Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Fener-Kasımpaşa-Kadıköy hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.05 Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan hattında Beşiktaş kalkışlı 10.15-11.15 kalkışlı Eyüpsultan-Sütlüce-Hasköy-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş hattında Eyüpsultan kalkışlı 10.20-11.20 İç Haber Haberleri Ankara yeni yıla kar yağışı ile girdi

