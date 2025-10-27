Akbank’tan büyük jest: Tek şartla 1000 TL hediye çeki veriyor

- Akbank, sonbahara özel kampanya ile market alışverişlerinde 1.000 TL'ye varan chip-para kazandırıyor.
- Katılım için Juzdan, Akbank Mobil veya SMS yöntemleri kullanılabilir.
- Kampanya 1-31 Ekim 2025’te geçerli ve her 1.500 TL üzeri alışverişe 50-100 TL chip-para veriyor.
Akbank, müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.
Banka, Akbank Kart (banka kartı) sahiplerine özel yeni bir kampanya başlattı.
Bu kampanya kapsamında, market alışverişlerinde toplam 1.000 TL’ye varan chip-para verilecek.
Kampanyadan yararlanmak için gerekli şartlar açıklandı. Bu şartları yerine getiren kullanıcılar, market harcamaları üzerinden chip-para kazanabiliyor.
KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Kampanyaya katılmak için üç yöntem bulunuyor:
1. Juzdan Uygulaması: Uygulamaya giriş yapıp “Kampanyalar” bölümünden “Hemen Katıl” butonuna tıklamak.
2. Akbank Mobil: Mobil bankacılık uygulamasında kampanyayı bularak katılım sağlamak.
3. SMS ile Katılım: Cep telefonundan “MARKET2” yazıp 4566’ya SMS göndermek.
Kampanya, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli. Kayıt olduktan sonra yapılan ilk alışveriş chip-para kazandırmıyor, ancak ikinci ve sonraki market, manav, kasap veya şarküteri harcamalarınızda kazanç başlıyor. Her 1.500 TL ve üzeri harcamada 50 TL chip-para anında hesabınıza yükleniyor.
Üstelik kampanya, Juzdan uygulaması ile QR kod üzerinden yapılan ödemelerde kazancı ikiye katlıyor. Yani 1.500 TL ve üzeri alışverişinizden standart 50 TL yerine 100 TL chip-para kazanabilirsiniz.
Bu yöntemle maksimum limit olan 1.000 TL chip-paraya ulaşmak için yalnızca 10 kez 1.500 TL’lik alışveriş yapmak yeterli.