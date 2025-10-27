Abone ol: Google News

Akbank’tan büyük jest: Tek şartla 1000 TL hediye çeki veriyor

Akbank, sonbahar dönemine özel yepyeni bir kampanya ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Kampanya kapsamında market alışverişlerinde 1.000 TL’ye varan chip-para verilecek.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 13:10
  • Akbank, sonbahara özel kampanya ile market alışverişlerinde 1.000 TL'ye varan chip-para kazandırıyor.
  • Katılım için Juzdan, Akbank Mobil veya SMS yöntemleri kullanılabilir.
  • Kampanya 1-31 Ekim 2025’te geçerli ve her 1.500 TL üzeri alışverişe 50-100 TL chip-para veriyor.

Akbank, müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.

Banka, Akbank Kart (banka kartı) sahiplerine özel yeni bir kampanya başlattı.

Bu kampanya kapsamında, market alışverişlerinde toplam 1.000 TL’ye varan chip-para verilecek.

Kampanyadan yararlanmak için gerekli şartlar açıklandı. Bu şartları yerine getiren kullanıcılar, market harcamaları üzerinden chip-para kazanabiliyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Kampanyaya katılmak için üç yöntem bulunuyor:

1. Juzdan Uygulaması: Uygulamaya giriş yapıp “Kampanyalar” bölümünden “Hemen Katıl” butonuna tıklamak.

2. Akbank Mobil: Mobil bankacılık uygulamasında kampanyayı bularak katılım sağlamak.

3. SMS ile Katılım: Cep telefonundan “MARKET2” yazıp 4566’ya SMS göndermek.

Kampanya, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli. Kayıt olduktan sonra yapılan ilk alışveriş chip-para kazandırmıyor, ancak ikinci ve sonraki market, manav, kasap veya şarküteri harcamalarınızda kazanç başlıyor. Her 1.500 TL ve üzeri harcamada 50 TL chip-para anında hesabınıza yükleniyor.

Üstelik kampanya, Juzdan uygulaması ile QR kod üzerinden yapılan ödemelerde kazancı ikiye katlıyor. Yani 1.500 TL ve üzeri alışverişinizden standart 50 TL yerine 100 TL chip-para kazanabilirsiniz.

Bu yöntemle maksimum limit olan 1.000 TL chip-paraya ulaşmak için yalnızca 10 kez 1.500 TL’lik alışveriş yapmak yeterli.

