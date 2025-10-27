Akbank’tan büyük jest: Tek şartla 1000 TL hediye çeki veriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akbank, müşterilerine kazandırmaya devam ediyor.

Banka, Akbank Kart (banka kartı) sahiplerine özel yeni bir kampanya başlattı.

Bu kampanya kapsamında, market alışverişlerinde toplam 1.000 TL’ye varan chip-para verilecek.

Kampanyadan yararlanmak için gerekli şartlar açıklandı. Bu şartları yerine getiren kullanıcılar, market harcamaları üzerinden chip-para kazanabiliyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Kampanyaya katılmak için üç yöntem bulunuyor:

1. Juzdan Uygulaması: Uygulamaya giriş yapıp “Kampanyalar” bölümünden “Hemen Katıl” butonuna tıklamak.

2. Akbank Mobil: Mobil bankacılık uygulamasında kampanyayı bularak katılım sağlamak.

3. SMS ile Katılım: Cep telefonundan “MARKET2” yazıp 4566’ya SMS göndermek.

Kampanya, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli. Kayıt olduktan sonra yapılan ilk alışveriş chip-para kazandırmıyor, ancak ikinci ve sonraki market, manav, kasap veya şarküteri harcamalarınızda kazanç başlıyor. Her 1.500 TL ve üzeri harcamada 50 TL chip-para anında hesabınıza yükleniyor.

Üstelik kampanya, Juzdan uygulaması ile QR kod üzerinden yapılan ödemelerde kazancı ikiye katlıyor. Yani 1.500 TL ve üzeri alışverişinizden standart 50 TL yerine 100 TL chip-para kazanabilirsiniz.

Bu yöntemle maksimum limit olan 1.000 TL chip-paraya ulaşmak için yalnızca 10 kez 1.500 TL’lik alışveriş yapmak yeterli.