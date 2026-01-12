Miraç Kandili bu hafta mı, ne zaman? 2026 Miraç Kandili tarihi...

- Miraç Kandili 2026 yılında 15 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.
- Vatandaşlar, bu mübarek günün tarihini öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor.
- Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine gerçekleşen kutsal bir yükseliş gecesi olarak kabul ediliyor.
Miraç Kandili yaklaşırken, vatandaşlar bu mübarek gecenin tarihini netleştirmek için arama motorlarına yöneldi.
Özellikle ibadetlerini planlamak, kandil programlarına katılmak ve günün manevi atmosferini kaçırmamak isteyenler "2026 Miraç Kandili ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.
Diyanet takvimi üzerinden araştırılan kandil gecesi için hazırlıklar sürerken, Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiği de merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Miraç, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026
Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.