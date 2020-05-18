Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

En Son Haber

AFAD, Akdeniz'de saat 14.48'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Akdeniz, saat 07.18'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, yeni bir depremle sarsıldı.

AFAD'ın verilerine göre deprem, saat 14.48'de, 4.2 kilometre derinlikte kaydedildi.

Akdeniz açıklarındaki bu depremin büyüklüğü de 4.7 olarak ölçüldü.

DATÇA'YA 350 KİLOMETRE UZAKLIKTA GERÇEKLEŞTİ

Deprem noktasının, Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazıköy'ün 350 kilometre uzağında olduğu bildirildi.