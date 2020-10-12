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    AKOM uyardı: İstanbul'a şiddetli sağanak yağış geliyor

    Afet Koordinasyon Merkezi, güneyden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek il genelinde sağanağa neden olabileceğini bildirdi.
    • AA
    • 12.10.2020 - 22:19
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    AKOM uyardı: İstanbul'a şiddetli sağanak yağış geliyor

    İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yaşanabileceği belirtildi.

    45 DAKİKA ETKİLİ OLACAK

    Yağışların öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacağı, öğle saatlerinden sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı aktarıldı.

    AKOM uyardı: İstanbul a şiddetli sağanak yağış geliyor #1

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