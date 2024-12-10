AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

İstanbul'da soğuk hava etkisini gösteriyor...
Sıcaklıklarda yaşanan düşüş sonrası yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) İstanbullular için uyarı geldi.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00’den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini bildirildi.
Sıcaklıkların 7-9 derece düşmesinin ve yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.
"YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIRLIKLI VE TEDBİRLİ OLUNMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"
AKOM'dan bir kez daha yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Buna göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde rüzgarın bugün akşam saatlerinden (18.00) itibaren kuvvetlenerek aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına (50-61 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların gök gürültülü sağanak yağmur ve yerel kuvvetli sağanak (20-50 kg/m2) şeklinde etkili olması ve halihazırda 16-19 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çarşamba (yarın) sabah saatlerine kadar (09.00) devam etmesi bekleniyor. Hava şartlarından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önem arz ediyor.
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