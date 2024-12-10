AKOM'dan İstanbul için uyarı: Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

İHA

İstanbul'da soğuk hava etkisini gösteriyor...

Sıcaklıklarda yaşanan düşüş sonrası yetkililerden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) İstanbullular için uyarı geldi.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde saat 18.00’den itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini bildirildi.

Sıcaklıkların 7-9 derece düşmesinin ve yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

"YAŞANABİLECEK OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIRLIKLI VE TEDBİRLİ OLUNMASI ÖNEM ARZ EDİYOR"

AKOM'dan bir kez daha yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: