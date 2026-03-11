Kahramanmaraş'ta kaza sonrası sürücülerin kavgası kamerada

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazasının ardından sürücüler araçlarından inerek konuşmaya başladı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ancak taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıyan olayda, kavgaya şahit olan çocukların çığlıkları ve ağlayışları dikkat çekti.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.