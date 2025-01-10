AKOM'dan İstanbul'a sağanak uyarısı

Yalancı bahar bitiyor..

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu ise aniden düşecek..

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hafta sonundan itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

AKOM’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor.



Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak.



Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek.