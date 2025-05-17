AKOM'dan sağanak uyarısı: İstanbul'da yağış kuvvetlenecek

Haber Merkezi

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni hava durumu raporunu yayımladı ve peş peşe uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar devam ederken, İstanbul için saat verilerek kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

AKOM'DAN UYARI

Yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Sistemin etkisiyle sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

DOĞU VE İÇ BÖLGELERDE TERMOMETRELER 30 DERECEYİ GÖRECEK

Yurdun batısında durum böyleyken, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise bunaltıcı bir hava olacak.

Çöl tozu etkisine girecek olan bu bölgelerde hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşacak.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ise mevsim normallerine yükselecek.

1 İLE TURUNCU, 18 İLE DE SARI UYARI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle İzmir için "turuncu" 18 il için "sarı" uyarı verildi.

Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Balıkesir'in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, İç Ege ile Marmara'nın güneyinde, Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik ve İç Anadolu'da Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.