Aksaray'da cinayet duruşması sonrası kavga: 4 yaralı, 12 gözaltı

- Aksaray'da bir cinayet davası sonrası çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
- 18 yıl hapis cezasını az bulan mağdur aile, sanık ailesine tepki gösterince kavga çıktı.
- 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesine bağlı Bekdik köyünde 29 Aralık 2023 tarihinde Selçuk Düğer (44), aralarında arazi anlaşmazlığı çıkan akrabası Fethi Düğer'i (52) tabancayla vurarak öldürdü, kardeşi İsa Düğer'i (47) de yaralandı.
Olayın ardından tutuklanan Selçuk Düğer hakkında yargılandığı davanın karar duruşmasında 18 yıl hapis cezası kararı verildi.
Duruşmayı takip eden Düğer kardeşlerin ailesi cezayı az bulup Selçuk Düğer'in ailesine tepki gösterdi.
4 YARALI, 12 GÖZALTI
İki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
Polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle taraflar ayrılırken kavgaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.