Sakarya'da yol kenarındaki kemikler ekipleri at kasaplarına götürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Horozlar Mahallesi otoyol yan yol mevkiine bırakılan hayvan kemikleri üzerine jandarma ekipleri bölgede teknik ve fiziki takip başlattı.

Sürdürülen teknik çalışmalar neticesinde 26 Ocak tarihinde üstü kapalı kamyonetle bölgeye gelen şahısların at ve eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana bıraktığı tespit edildi.

Ekiplerce incelenen kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda şüpheli şahısların C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

5 AT KURTARILDI

Şüphelilerin adreslerinde ve kesim işlerinde kullandıkları değerlendirilen ahırda yapılan aramalarda kesilmek üzere bekletilen 5 adet at bulundu.

Ele geçirilen atlar Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.T. ve H.T. isimli şahıslar hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.