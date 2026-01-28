Abone ol: Google News

Hatay'da limanda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da gümrük muhafaza ekiplerince limandaki bir konteynerde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 07:55
  • Hatay'da gümrük ekipleri, 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
  • Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
  • Soruşturma İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 26 Ocak Dünya Gümrük Günü'nde İskenderun Limanı'na gelen ihracat yükünü risk analizine tabi tuttu.

Yapılan kontrollerde mobilya cinsi eşyaların bulunduğu konteynerde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirildi.

Detaylı aramada mobilyaların içine gizlenmiş halde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

560 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Piyasa değerinin yaklaşık 560 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuya el konulurken uyuşturucuyla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

