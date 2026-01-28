Hatay'da limanda 1 milyon 392 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Hatay'da gümrük muhafaza ekiplerince limandaki bir konteynerde 1 milyon 392 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 560 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.