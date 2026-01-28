Abone ol: Google News

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşarak karşı şeritteki araçla çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 02:55
  • İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeritteki araca çarptı.
  • Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi ve olayda kimse yaralanmadı.
  • Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüj aşıp karşı şeritteki araca çarptı.

Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERADA

Seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

