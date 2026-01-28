İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı

- İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeritteki araca çarptı.
- Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi ve olayda kimse yaralanmadı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Büyükdere Caddesi'nde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüj aşıp karşı şeritteki araca çarptı.
Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
KAZA ANI KAMERADA
Seyir halindeki başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.