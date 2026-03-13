Aksaray'da devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

Aksaray'da devrilen traktörün altında kalan 87 yaşındaki çiftçi yaşamını yitirdi.
Aksaray merkez Çavdarlılar köyünde Ali Altın, tarlasını kontrol etmek için traktörüyle yola çıktı.
87 yaşındaki Altın'ın kontrolünü yitirdiği traktör devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Traktörün altında kalan Altın'ın öldüğü belirlendi.
Kaza yerindeki incelemenin ardından Altın'ın cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)