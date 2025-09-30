Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü sürücünün aracı takla attı: 1 ölü

Aksaray'da saat 23.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi girişinde İsmail Duru yönetimindeki 68 HK 410 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kazada sürücü İsmail Duru yaralandı, yanında bulunan Erhan Evgin öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde yaralanan sürücü Duru'nun ehliyetsiz ve 0.98 promil alkollü olduğunu saptandı.

Duru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Evgin'in cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.