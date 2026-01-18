Şanlıurfa'da ekmek fırınındaki hijyen skandalı zabıtayı alarma geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında, iş yerinin kapalı olduğu saatlerde tezgâh üzerinde bir kedinin fareyle oynadığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine belediye ekipleri inceleme başlattı.

ZABITA EKİPLERİNDEN SABAH BASKINI

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, paylaşılan görüntülerden tespit ettikleri fırına günün ilk saatlerinde denetim gerçekleştirdi. İş yerinde yapılan kontrollerde gıda güvenliği ve hijyen mevzuatına aykırı durumlar belirlendi.

İŞLETMEYE CEZA VE İHTAR

Denetimler sonucunda söz konusu fırın hakkında yasal cezai işlem uygulanırken, tespit edilen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi için işletmeye resmi ihtar verildi. Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden unsurlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçenin kentin gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan üretim ve satış noktalarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. Açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri düzenli olarak denetlediği belirtilerek, hijyen ve sağlık kurallarını ihlal eden durumların tespit edilmesi halinde vatandaşların Turkuaz Masa birimine bildirimde bulunmaları istendi.