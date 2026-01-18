FB lig maçı: Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler… Trendyol Süper Lig’de 18. hafta maçları başladı. Ligde liderlik yarışı veren Fenerbahçe, Alanyaspor’a konuk olacak. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye ilişkin detaylar ve muhtemel 11’ler…

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Süper Lig 18. hafta maçında Alanyaspor'a konuk olacak.

Maç, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde Ederson, Mert, Skriniar gibi isimler yer alıyor. Süper Lig'de ikinci yarının heyecanı başladı. Ligin ikinci sırasındaki Fenerbahçe 18. haftada zorlu Alanyaspor deplasmanına gidiyor. Son haftalarda yakaladığı çıkışı Alanya karşısında da sürdürmeyi hedefleyen sarı lacivertliler, kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yarı finalde Samsunspor'u, finalde ise ezeli rakibi Galatasaray'ı geçerek kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, 3 puanla evine dönmek istiyor. Futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek mücadele, 18 Ocak Pazar günü Alanya Oba Stadı'nda futbolseverlerle buluşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük Mehmet Türkmen'de olacak. Kritik karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. MUHTEMEL 11'LER Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Efecan, Ui-Jo, Güven Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, Jhon Duran.

