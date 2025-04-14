Aksaray'da ehliyetsiz yakalandı, 37 bin 354 lira ceza yedi

İHA

Gece yarısı E-90 Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelen kazaların en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri gece gündüz birçok alanda denetim ve uygulamalar yapıyor.

EHLIYETSİZ SÜRÜCÜYE VE RUHSAT SAHIBINE 37 BIN LIRA CEZA

Uygulamalar çerçevesinde gece yarısı bir tesiste denetim yapan bölge trafik ekipleri tesisten çıkmak isteyen 68 EA 708 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen İ.D. isimli 17 yaşındaki sürücünün ehliyetinin olmadığını tespit eden ekipler sürücüyü araçtan indirerek araç kontağını aldı.

Genç sürücüye 18 bin 677 lira, araç ruhsat sahibine de 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira ceza kesildi.

İşlemlerin ardından genç sürücü salıverilirken araç ise olay yerine çağırılan ruhsat sahibine teslim edildi.