Aksaray’da fırtına konteynerleri karayoluna uçurdu

İHA

Aksaray’da şiddetli rüzgar dün öğle saatlerinde başladı.

Gece yarısı etkisini artıran rüzgar yerini fırtınaya bırakırken, bir süre sonra başlayan yağmur yağışıyla birlikte şehirde olumsuzluklar da peş peşe geldi.

FIRTINA, KONTEYNERLERİ SAVURDU

Fırtına ve yağış nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı Aksaray’da fırtınanın etkisiyle savrulan konteynerler karayoluna düştü.

Aksaray - Ankara Karayolu Ankara ve Aksaray istikametine her 2 şeride de konteyner düşerken trafikte aksamalar yaşandı.

Aksaray istikametine karayolu emniyet şeridinden verilirken, fırtınanın etkisiyle reklam tabelaları da yerinden koparak devrildi. Ağaçlarında kökünden kopup devrildiği şehirde, polis ekipleri genmiş güvenlik önlemleri aldı.