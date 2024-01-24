Aksaray'da gençlerin kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

İHA
Aksaray'da Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta karşılaşan 2 arkadaş grubu arasında küfürleşme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kalçasından bıçaklandı
Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu E.T. (19) yanında taşıdığı bıçakla E. Y.'yi (17) kalçasından bıçakladı.
Yaralı genç kanlar içinde yere düşerken, diğerleri olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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