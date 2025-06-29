Aksaray'da Hasan Dağı'nda yaralanıp mahsur kalan 1’i çocuk 4 kişi kurtarıldı

Aksaray'da Hasan Dağında, hafta sonu kamp ve gezi için Aksaray’a gelen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı, Aslı Uslu (42) ve Ertan Uslu (12) ile birlikte sabah saatlerinde Hasan Dağı'na tırmanışa geçti.

ZİRVE DÖNÜŞÜ FACİAYA DÖNÜYORDU

Zirveye ulaşmak için saatlerce tırmanış yapan 4 kişilik ekip akşam saatlerinde dönüş yaparken Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay kayalıklardan düşerek kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bir süre iniş yapmaya çalışan ekip inerken yolu da kaybedince dağda kayboldu. Fahri Balcı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım isterken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GECE YARISI KURTARMA OPERASYONU

AFAD ile UMKE ekipleri dağa tırmanışa geçerken, ekibe ulaşılamayınca havanın kararmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden helikopter desteği istendi. Bir süre sonra Hasan Dağı'na gelen askeri helikopter havadan, AFAD ve UMKE ekipleri de tırmanarak karadan arama çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarla gece yarısına doğru 4 kişinin yeri belirlendi. Askeri helikopter ile ilk olarak yaralı olan Kızılay Şube Başkanı Sılay alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Ardından anne ve çocuğu olan Aslı ile Ertan Uslu helikopterle ikinci seferde alındı. Fahri Balcı ise AFAD ekipleri tarafından dağdan indirildi. 4 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınırken, aşırı derecede soğuktan üşüdükleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKSARAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gece yarısı Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: